В России предложили сократить время продажи алкоголя

Активисты надеются, что россияне не смогут покупать данную категорию товаров на час раньше.

В "Общероссийском народном фронте" предлагают ужесточить федеральный закон о продаже алкоголя. Активисты надеются, что спиртное нельзя будет купить не с 23 как сейчас, а уже с 22 часов. Таким образом допустимый период реализации алкогольной продукции уменьшится на час. Об этом "РИА Новостям" рассказал депутат Государственной Думы Николай Говорин.

Предложение направлено на достижение целей по национальному проекту "Демография". Программа рассчитана до 2024 года. Чиновники надеются увеличить количество здоровых детей, увеличить рождаемость. Идею уже поддержали в Минздраве, сейчас проект рассматривается в парламенте.

Напомним, что регионы имеют право вносить свои дополнительные ограничения в закон о продаже алкоголя на локальном уровне.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФТС не ожидает перебоев с поставками импортного алкоголя к Новому году.