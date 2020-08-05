Сейчас максимальная скидка для многодетных семей за услуги ЖКХ — 30%.

В России предложили снизить плату по услугам ЖКХ для многодетных семей. С инициативой выступила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Об этом пишет RT.

Она просит увеличить скидку для многодетных семей до 50%. Для семей, в которых проживает десять и более детей — до 70%. Волынец считает такие нововведения своевременными и добавила, что они помогут многодетным на фоне пандемии коронавируса.

Также она предлагает отменить плату за коммунальные услуги для семей, в которых родители лишились работы из-за пандемии COVID-19. Плату с них, считает член ОП, не стоит взимать до трудоустройства.

Сейчас максимальная скидка для многодетных семей за услуги ЖКХ — 30%. Для семей с десятью и более детьми — 50%.

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Видео: kremlin.ru