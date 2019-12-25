Социальным предпринимателям и гражданам Выборгского района предложили принять участие в онлайн-семинаре

Участникам расскажут об успешных примерах бизнес-проектов на территории региона.

В среду и четверг, 29 и 30 июля, для социальных граждан Выборгского района пройдут бесплатные онлайн-вебинары "Социальное предпринимательство – инициатива, которую поддержат". Об этом сообщила пресс-служба администрации Каменногорского городского поселения.

В качестве организаторов мероприятия выступают Центр инноваций социальной сферы 47-ого региона и Центр делового сотрудничества "Бизнес-Геометрия". Среди участников будут задействованы сотрудники институтов развития социального предпринимательства, представители общественных и деловых объединений, бизнесмены в социальной сфере.

Также на семинар приглашаются многодетные семьи и одинокие родители, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями, выпускники детских домов в возрасте от 23-х лет, беженцы, ранее судимые, малоимущие, люди без определенного места жительства.

Всем участникам расскажут о поддержке социального предпринимательства со стороны государства, а также получат опыт ведения бизнес-проектов. Для того, чтобы присоединиться к событию, необходимо предварительно пройти регистрацию.

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Фото: Piter.TV