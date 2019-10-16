В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

Безработные россияне с детьми могут дополнительно получить три тысячи рублей.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что Федерация независимых профсоюзов России предложила сделать для безработных россиян с детьми бессрочные пособия. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством и объединениями профсоюзов.

Так, в ФНПР предлагают дополнительно выплачивать безработных россиянам с детьми по три тысячи рублей на каждого ребенка. Соответствующая идея реализуется с апреля этого года. Её ввели на время кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

В настоящий момент, правительство РФ продлило соответствующую выдачу до сентября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии.

Фото:pixabay