  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии
Сегодня, 11:00
145
nastya960

Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии

0 0

Помимо основной пенсии есть надбавки.

Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с "Ura.ru" рассказал о размере своей пенсии.

Реальная пенсия артиста составляет около 23 тысяч рублей. Помимо этого есть надбавки, в том числе за звание народного артиста РФ (30 тысяч рублей). Со всеми надбавками Стоянов получает 61 тысячу рублей.

Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится 18, уже будет меньше.

Юрий Стоянов 

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей.

Фото: ВК/ МХТ им.А.П.Чехова. Официальная группа

Теги: пенсия, юрий стоянов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии