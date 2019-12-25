Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии

Помимо основной пенсии есть надбавки.

Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с "Ura.ru" рассказал о размере своей пенсии.

Реальная пенсия артиста составляет около 23 тысяч рублей. Помимо этого есть надбавки, в том числе за звание народного артиста РФ (30 тысяч рублей). Со всеми надбавками Стоянов получает 61 тысячу рублей.

Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится 18, уже будет меньше. Юрий Стоянов

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей.

Фото: ВК/ МХТ им.А.П.Чехова. Официальная группа