Центробанку предлагается лишать рганизации лицензии, если они нарушают правила несколько раз за год.

В России предложили расширить применение санкций. С инициативой выступили в правительстве и внесли соответствующий законопроект в Государственную думу, пишут "РИА Новости".

В нём предлагается распространить санкции на те компании, в которых доля более 25% принадлежит иностранным физическим и юридическим лицам. Это возможно, если против данной компании уже принимались санкционные меры. Например, Центробанку предлагается лишать такие организации лицензии, если они нарушают правила несколько раз за год.

Если законопроект примут, он поставит под удар кредитные организации, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторов связи, организаторов азартных игр и операторов лотерей. Опасность для них в том, что их обяжут блокировать операции с деньгами или имуществом, которые находятся под санкциями.

Ранее российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком -2".

Видео: Youtube/ Дмитрий Гордон