В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей

В ЦСР рассказали о предлагаемых условиях для поддержки отрасли.

Центр стратегического развития (ЦСР) предложил пересмотреть меры государственной поддержки электротранспортной отрасли в России. Соответствующий документ пресс-служба организации направила в СМИ. В тексте упоминается, что специалисты стремятся расширить список льгот для покупателей электромобилей, а также надеются получить от властей особые льготы для производителей таких транспортных средств.

По результатам исследования мы предлагаем: пересмотреть меры господдержки электротранспорта, сосредоточив внимание на предоставление льготных условий для производства доступных моделей и их компонентов и расширении льгот для покупателей электромобилей. текст исследования

В проведенном исследовании от ЦСР говорится о том, что сейчас по стране действует Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта страны. Она одобрена федеральным правительством на срок до 20230 года. Кабинет министров планирует довести объем производства электромобилей до 217 тысяч единиц. При этом показатель доли электромобилей в продажах новых автомобилей должна составлять порядка 15 процентов. Дополнительно общий парк электромобилей страны должен достигнуть показателя в 1,4 миллиона образцов. Кроме этого аналитики из ЦРС предлагают Москве рассмотреть целесообразность введения в России преференциальных налоговых и таможенных режимов по импорту электромобилей и механизмов, позволяющих снизить конкурентоспособность транспорта на ископаемом топливе.

Фото: pxhere.com