Свыше 180 договоров на установку станций для электромобилей заключили в Петербурге

В 2025 году Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подписал 183 соглашения о размещении зарядных терминалов для электромобилей.

В комитете уточнили, что формирование сети пунктов зарядки для электрокаров осуществляется в рамках федерального проекта "Электромобиль и водородный автомобиль", направленного на развитие экологически чистого транспорта.

Установка зарядных комплексов выполняется на основании особых соглашений, позволяющих размещать оборудование на городских земельных участках, принадлежащих государству или пока не имеющих собственника. Процедура оформления земельного участка не предусмотрена, что значительно упрощает процедуру заключения контрактов.

