Медианная скидка на новые машины в Петербурге и Ленобласти достигла 23%.

Согласно исследованию аналитического портала "Авто.ру", в третьем квартале 2025 года средняя скидка на новые автомобили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигла отметки в 23%.

Самой большой скидкой стало предложение до 48%, причём лишь незначительная часть объявлений (всего 4%) вовсе не предусматривают никаких льгот покупателям. Сегодня рынок демонстрирует тенденцию сокращения как величины самих скидок, так и общего числа акций, предоставляемых официальными автодилерами. Такая ситуация обусловлена постепенным исчезновением моделей старых запасов, оставшихся с предыдущих периодов, а также изменением уровня ключевой ставки Центробанка, которое должно стимулировать покупательскую активность.

В рассматриваемом периоде средний уровень скидочной акции составил 23%, включая специальные программы кредитования, страхования и trade-in сделки. Для сравнения, в летний сезон эта цифра находилась на уровне чуть больше 25%. Во втором квартале максимальный показатель составлял даже 54%, однако к сентябрю он упал до 48%.

Минимальный уровень средней скидки был зафиксирован снова в Башкортостане, где она едва превысила отметку в 10%, хотя в первом квартале была значительно выше – около 15%. В целом по регионам отмечается устойчивое увеличение доли машин, продающихся вообще без всяких скидок. Так, в Ростовской области уже каждая третья машина реализуется без какой-либо скидки, а в Самарской области почти четверть всех новых автомобилей предлагаются по полной стоимости.

Наиболее щедрые скидки традиционно предоставляют производители зарубежных брендов. Среди популярных марок самые большие средние скидки демонстрируют марки Jetour и Omoda – около 28%. Лидером же по количеству рекламных акций остаются Geely и Belgee – свыше 96% продаж идут со скидками. У марки Haval напротив довольно высокая доля предложений без скидок – более 18% машин продаются по стандартной цене.

Ранее Петростат подсчитал, как менялись цены в Петербурге и Ленобласти в течение года.

Фото: Piter.TV