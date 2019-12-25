Петростат подсчитал, как менялись цены в Петербурге и Ленобласти в течение года

Цены на некоторые товары в обоих регионах продолжили расти.

Огурцы оказались в числе продуктов с наибольшим ростом цен среди овощей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в августе 2025 года, согласно данным Петростата. Одновременно существенно снизились цены на капусту и морковь.

Средняя стоимость огурцов в Петербурге в августе поднялась на 26 рублей 28 копеек, что составляет +19,23% относительно июля 2025 г., и на 16 рублей 11 копеек (+7,50%) по сравнению с августом предыдущего года. В Ленинградской области этот овощ стал дороже на 27 рублей 69 копеек (+24,98%) за месяц и на 28 рублей 64 копейки (+24,64%) за год.

Напротив, капуста показала значительное падение стоимости: в Петербурге её цена снизилась на 14 рублей 82 копейки (-26,31%) в течение месяца и на 11 рублей 11 копеек (-29,48%) по отношению к прошлому году. В соседней области овощи подешевели ещё сильнее: минус 17 рублей 36 копеек (-33,26%) за месяц и минус 19 рублей 35 копеек (-40,54%) за год.

Морковь тоже заметно упала в цене: в Питере её стоимость сократилась на 18 рублей 79 копеек (-25,50%) за месяц и всего лишь на 2 рубля 79 копеек (-2,48%) за год. В Ленобласти морковка потеряла в цене 19 рублей 36 копеек (-26,61%) за месяц и 2 рубля 45 копеек (-8,60%) за год.

Кроме того, цены на некоторые товары в обоих регионах продолжили расти. Например, кофе в зернах и молотом виде прибавил в цене в Петербурге на 124 рубля 41 копейку (+6,57%) за месяц и на 461 рубль 18 копеек (+30,49%) за год. А свежие травы в Ленобласти выросли в цене на 70 рублей 46 копеек (+7,37%) за месяц и на 191 рубль 89 копеек (+22,23%) за год.

Что касается непродовольственного сектора, то самыми дорогими товарами в Петербурге стали смартфоны и медицинская вата. Цены на мобильные устройства повысились на 2247 рублей 59 копеек (+6,15%) за месяц и на 6920 рублей 12 копеек (+4,82%) за год. Стоимость медицинской ваты выросла на 5 рублей 7 копеек (+5,22%) за месяц и на 7 рублей 34 копейки (+8,79%) за год.

Ленинградская область выделялась увеличением цен на одноразовые шприцы: на 78 копеек (+4,82%) за месяц и на 1 рубль 48 копеек (+10,94%) за год. Золотые обручальные кольца в регионе также подорожали: на 444 рубля 12 копеек (+3,99%) за месяц и на 2117 рублей 77 копеек (+16,31%) за год.

Тем временем лидером по падению цен в Петербурге стали энергосберегающие лампочки: их средняя стоимость снизилась на 15 рублей 90 копеек (-7,23%) за месяц и на 14 рублей 40 копеек (-11,68%) за год. Электроутюги потеряли в цене на 225 рублей 53 копейки (-4,21%) за месяц и на 714 рублей 29 копеек (-13,65%) за год.

В Ленобласти заметнее всего подешевели электрические дрели, потерявшие в цене 378 рублей 56 копеек (-6,13%) за последний месяц и 485 рублей 9 копеек за год. Флеш-карты USB также показали умеренное снижение на 32 рубля 86 копеек (-4,60%) за август, хотя по итогам года стоимость выросла на 22 рубля 58 копеек.

