В России предложили поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов

Планку предлагается поднять до 5 млн рублей.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает поднять до 5 млн рублей планку для самозанятых IT-специалистов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на доклад РСПП для российского правительства, Центробанка, а также Госдумы и Совфеда.

Таким образом, самозанятым IT-специалистам зарплату предлагается повысить с 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год. Предполагается, что в связи с этим должно будет увеличиться число официально зарегистрированных самозанятых.

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