В России в шесть раз увеличились продажи экспресс-тестов на коронавирус

В первую неделю 2022 года было тестов было продано на 11,2 млн рублей.

В первые три недели 2022 года объем продаж тестов на коронавирус увеличился в шесть раз, если сравнивать с аналогичным периодом в 2021 года. Экспресс-тестов было продано на 106,9 млн рублей. Об этом сообщает DSM Group, пишет ТАСС.

Так, в первую неделю 2022 года экспресс-тестов на коронавирус было продано на 11,2 млн рублей. Для сравнения, за аналогичный период в 2021 году сумма составляла 5,9 млн рублей. За вторую неделю 2022 года тестов было продано на 28,3 млн рублей, а в третью – на 67,5 млн рублей.

Получается, что в первые три недели января объем продаж тестов в натуральном выражении вырос почти в пять раз.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии.

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