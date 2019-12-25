В России предложили платить сотрудникам за долгую работу в одной компании

Такие меры помогли бы удержать ценные кадры и повысить престиж рабочих профессий.

Российские компании должны внедрить государственные надбавки для сотрудников, длительное время трудящихся на одном рабочем месте. Об этом заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в интервью с "Абзацем".

Депутат предложил предусмотреть начисление надбавки в размере 30% от заработной платы для сотрудников, у которых есть 7 лет стажа на одном месте. Для тех, кто трудится в одной компании 10 лет предлагается увеличить надбавку до 50%. Финансирование этих выплат планируется вести за счёт государственного бюджета.

Работникам, проработавшим в одной организации 12 лет, Малинкович предложил предусмотреть помощь в приобретении жилья. Кроме того, согласно инициативе политика, в России нужно учредить памятные знаки "За верность рабочему месту" двух категорий: вторую категорию вручать после 15 лет работы, первую — после 25 лет работы.

По мнению Малинковича, такие меры способствовали бы удержанию квалифицированных кадров и повышению статуса рабочих профессий. Средства на такие выплаты необходимо предусмотреть в государственном бюджете.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)