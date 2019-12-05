В АКОРТе пояснили суть претензий к антитабачному закону.

В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ. В законе отсутствует понятие "территория, предназначенная для оказания образовательных услуг". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст документа.

Существует также необходимость конкретизации видов самих образовательных учреждений. Из-за расплывчатого понятия в "антитабачном законе" бизнес приходится закрывать даже из-за школ для взрослых. Предприниматели имеют в виду, к примеру, курсы иностранных языков или автошколу. К тому же, в небольших населенных пунктах сложно соблюсти норму о радиусе запрета в 100 метров.

Обращение участников сетевой торговли направлено в адрес вице-премьера Алексея Гордеева. Документ подписан несколькими представителями, в том числе председателем президиума АКОРТ Сергеем Беляковым.

Ранее Piter.tv писал о том, что более половины россиян не хотят курить обычные сигареты при ограничении вейпов.