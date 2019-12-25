В России предложили освободить часть пенсионеров от транспортного налога

Депутат Госдумы предложил освободить граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготы для пенсионеров-автомобилистов. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

В каждом регионе установлены свои налоги. Так, например, где-то пенсионер может не платить государству при наличии автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, а где-то владельцы машин с мощностью до 100 лошадиных сил вынуждены отдавать половину налога. Сухарев считает, что из-за проблем с общественным транспортом в малых населенных пунктах пенсионерам приходится обслуживать собственные автомобили. Он предложил освободить граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Недавно депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил заменить транспортный налог на топливный сбор. По его мнению, сейчас средства идут в бюджет того региона, где зарегистрирована машина, хотя "портить экологию и дороги" автолюбители могут в других субъектах.

Ранее мы сообщили, что петербургский завод Hyundai приостанавливает выпуск автомобилей.

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