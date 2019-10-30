Правительство выиграет за счет того, что не придется лечить осложнения, которые обходятся дороже.

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на директора НИФИ Минфина Владимира Назарова.

Для осуществления данной задумки государству потребуется выделить дополнительно 430 млрд рублей. Однако такой законопроект может позитивно сказаться на экономике страны. Эксперты напомнили, что не всегда пациенты способны купить лекарства, которые ему прописывает врач.

За счет государства закупается около 20 процентов российских лекарств. Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70 процентов препаратов, из бюджета ежегодно понадобится выделять около 430 миллиардов рублей объяснил спикер

Из-за отсутствия подходящего лечения часто человек с осложнениями попадает в больницу. В результате государство тратит на его лечение гораздо больше средств, чем обошлась бы покупка лекарства. Бесплатные препараты сократят количество вызовов "скорой помощи" для госпитализации

Ранее Piter.tv писал о том, что в России разрешат продажу рецептурных лекарств через интернет.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Lee Health