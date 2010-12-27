В России разрешат продажу рецептурных лекарств через интернет

С данной инициативой выступили представители Союза пациентов.

Всероссийский союз пациентов попросил Минздрав разрешить продажу рецептурных лекарств в интернете. Об этом сообщили "РИА Новости".В организации добавили, что контролировать лицензии онлайн-аптек должны в самом ведомстве.

Соответствующее обращение направлено в адрес вице-премьера России Татьяны Голиковой.В Союзе рассказали, что некоторые пациенты не могут самостоятельно добраться до обычной аптеки. Многие из них страдают заболеваниями, связанными с нарушением двигательного аппарата и или другими ограничениями в передвижениях. Многие из данных диагнозов лечат исключительно рецептурными препаратами. Для этой категории пациентов необходимо разработать систему, по которой люди смогут приобретать необходимые медикаменты из дома.

Мы считаем неправильным то, что люди не могут получить лекарства из-за ограниченной возможности передвижения или по другим жизненным ситуациям, и считаем необходимым, чтобы такая возможность появилась, включая препараты рецептурного отпуска пишут в документе представители ВСП

Специалисты добавили, что онлайн-аптеки следует контролировать также жестко, как и аптеки привычного формата. На данный момент в правительстве рассматривают законопроект, касающийся продажи лекарств без рецепта через интернет. В ВСП предлагают расширить перечень.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав к 19 августа упростил порядок назначения наркотических обезболивающих.

Фото: Piter.tv

