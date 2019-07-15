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Минздрав к 19 августа упростит порядок назначения наркотических обезболивающих

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Также Минздрав должен разъяснить регионам, как такие лекарства должны доставляться в больницы и аптеки.

В течение месяца Минздрав должен упростить порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для людей, которые получают лечение на дому. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом стало известно из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Изменения Минздрав должен будет внести в приказ о форме бланков для рецептов. Изменения должны быть внесены до 19 августа.

Также министерство здравоохранения должен направить в субъекты РФ разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в больницы и аптеки.

Ранее Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России в 2018 году.

Видео: YouTube/ Women On Air

Теги: лекарства, минздрав, обезболивающие
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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