Минздрав к 19 августа упростит порядок назначения наркотических обезболивающих

Также Минздрав должен разъяснить регионам, как такие лекарства должны доставляться в больницы и аптеки.

В течение месяца Минздрав должен упростить порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для людей, которые получают лечение на дому. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом стало известно из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Изменения Минздрав должен будет внести в приказ о форме бланков для рецептов. Изменения должны быть внесены до 19 августа.

Также министерство здравоохранения должен направить в субъекты РФ разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в больницы и аптеки.

Ранее Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России в 2018 году.

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