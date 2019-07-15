Минздрав к 19 августа упростит порядок назначения наркотических обезболивающих

В течение месяца Минздрав должен упростить порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для людей, которые получают лечение на дому. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом стало известно из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Изменения Минздрав должен будет внести в приказ о форме бланков для рецептов. Изменения должны быть внесены до 19 августа.
Также министерство здравоохранения должен направить в субъекты РФ разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в больницы и аптеки.
Ранее Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России в 2018 году.
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