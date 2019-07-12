Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России в 2018 году

Всего за прошлый год в России было зарегистрировано 593,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований.

В Минздраве России рассказали, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году. Об этом сообщил канал RT.

Всего за прошлый год в России было зарегистрировано 593,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Среди них больше всего пациентов с раком кожи (кроме меланомы) - 78,5 тыс. случаев. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи.

Раком трахеи, бронхов и легких заболели 55,7 тысячи человек, раком предстательной железы – 41,5 тыс., раком ободочной кишки – 40,1 тыс.

Реже всего россияне болеют раком костей и суставных хрящей (в 2018 году 1,3 тысячи случаев), раком губы (2,2 тыс.), раком глотки (5,6 тыс.).

Ученые: стакан газировки в день увеличивает риск развития рака на 18%.

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