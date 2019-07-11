Ученые: стакан газировки в день увеличивает риск развития рака на 18%

Для того, чтобы сделать такой вывод, ученым пришлось проанализировать состояние здоровья более 100 тысяч пациентов за пять лет.

Французские ученые выявили возможную связь употребления сладких напитков с риском возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщил канал BBC News.

Для того, чтобы сделать такой вывод, ученым пришлось проанализировать состояние здоровья более 100 тысяч пациентов за пять лет. Они полагают, что на возникновение рака влияет уровень сахара в крови, который повышается после употребления сладких напитков с содержанием сахара выше 5%. К таким напиткам относятся фруктовые соки (в том числе свежевыжатые), энергетики, газировка и молочные коктейли.

Риск развития рака увеличивается на 18%, если употреблять 100 миллилитров сладких напитков в день и около двух банок в неделю. Рак нашли у 22 из 1000 человек. Среди 2193 видов рака, самые частые: рак молочной железы – 693 случая, рак простаты – 291, рак прямой кишки – 166.

Ученые заявили, что предположение о связи рака с потреблением сладких напитков требует дальнейших исследований.

В конце 2018 года лекарства для химиотерапии вошли в список жизненно важных препаратов.

Видео: YouTube/ Gsk8tSA