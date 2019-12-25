В России предлагают запретить плавающие ставки по кредитам

Такой запрет предлагается установить также в отношении займов сроком свыше 20 лет.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев разработал законопроект, согласно которому в России предлагается запретить плавающие ставки по ряду потребкредитов, а также по ипотеке. Об этом пишут "Известия".

Законопроект скоро представят в Госдуме. Предлагается плавающие ставки запретить с 1 апреля 2022 года. Речь идет о случаях, когда сумма кредита или обязательства по его предоставлению не превышает установленный правительством минимальный размер.

Кроме того, в отношении займов сроком свыше 20 лет и срок менее года также предлагается запретить плавающие ставки. Уточняется, что эта мера нужна для того, чтобы защитить интересы заемщиков.

По словам экспертов, плавающая ставка по кредитам выгодна для банков, потому в случае макроэкономической нестабильности банки могут переложить на заемщиков часть своих процентных рисков.

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