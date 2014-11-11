В России предлагают ввести маркировку и сбор на электронику

Предполагается, что маркировать можно только иностранную продукцию.

Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для ее производителей и импортеров. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники.

По информации издания, до конца 2021 года планируется определить номенклатуру ЭКБ, которую будут маркировать. Кроме того, протестировать планируют и информсистемы контроля оборота радиоэлектронной продукции. Оператором выступит ООО "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

Предполагается вслед за маркировкой ввести также утилизационный сбор для некоторых видов продукции. Данную меру, как считают участники рынка, стоит вводить в отношении конечных устройства, а не ЭКБ. Они считают также, что маркировать можно только иностранную продукцию или устройства дороже определенной стоимости.

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