Авиабилеты по России стали дешевле на 30%

Средний чек снизился до 12 тыс. рублей.

В среднем стоимость билетов на перелеты по России с начала осени и до конца 2021 года снизилась на 30%. Речь идет о билетс покупкой в ближайший месяц (туда и обратно) на одно человека. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Kupibilet.

Отмечается, что в 2020 году средний чек составлял на этот период 17,4 тыс. рублей, а в 2021 году – 12 тыс. рублей.

Подешевели также авиабилеты с вылетом в сентябре-декабре в одну сторону на 13-18%, если сравнивать с 2019 годом. Такие данные приводят опрошенные изданием агрегаторы. При этом не изменилась стоимость по международным направлениям.

Авиакомпании также фиксируют снижение стоимости билетов. Цена на август и сентябрь в среднем на 15-20% ниже, если сравнивать с августом 2019 года.

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