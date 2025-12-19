В России предлагают усилить наказание за неуважение к купюрам с храмами

Общественный деятель выступил за штрафы за порчу и необычное использование денег.

Общественный деятель Вадим Попов предложил ужесточить ответственность за неуважительное обращение с денежными купюрами, на которых изображены религиозные и культурные символы. Об этом сообщает "Абзац".

По словам Попова, целенаправленное повреждение банкнот, их сворачивание в форме цветов, использование в качестве подарков или иные аналогичные действия должны караться более строго. Он подчеркнул, что действующее законодательство уже запрещает намеренное уничтожение или порчу денежных знаков, однако случаи привлечения к ответственности на практике встречаются крайне редко.

Общественный деятель отметил, что неуважительное отношение к денежным купюрам отражает пренебрежение символами государственной власти и экономики страны. Особое внимание он обратил на банкноты номиналом 1000 рублей, на которых изображены православные храмы, а деньги в целом рассматриваются как элемент национального достоинства.

В конце 2025 года Банк России выпустил обновленную тысячу рублей с современным дизайном и усиленной защитой. На лицевой стороне размещена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях "Метеор-120Р" и Дворец земледельцев в Казани.

Ранее эксперты прокомментировали предложение ввести закон о противодействии сталкингу в РФ.

Фото: НИКОЛО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР НИКОЛЬСКИЙ / Вконтакте