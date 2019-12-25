В России предлагают создать реестр домашних животных

По словам депутата, инициатива решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев.

В России предлагают создать единый реестр домашних животных. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь в интервью телеканалу "360".

По его словам, в реестр будут вносить сведения о домашних животных: породу, пол, дату рождения и данных о прививках. Депутат отметил, что данная инициатива решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев. Необходимость регистрации распространят как на новорожденных, так и на взрослых животных, а сам процесс должен стать бесплатным.

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Фото: Piter.tv