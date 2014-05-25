В Госдуме поддержали увеличение штрафов за продажу энергетиков детям

По словам депутата, необходимо наказывать людей, которые хотят нажиться на здоровье детей.

Председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина поддержала увеличение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, необходимо наказывать людей, которые хотят нажиться на здоровье детей. Останина отметила, что следует наблюдать за тем, насколько строго будет контролироваться запрет. Она также добавила, что санкции будут распространяться и на взрослого, который приобрел несовершеннолетнему энергетик.

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Фото: Piter.tv