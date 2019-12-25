В России предлагают регулировать цены на отели во время международных мероприятий

ФАС разработает законопроект.

До 1 октября этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовит законопроект о регулировании цен на отели во время международных мероприятий. Об этом сообщает ведомство.

Данный законопроект будет обсуждаться с другими ведомствами, а также с представителями отрасли.

В целях предотвращения необоснованного роста цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий ФАС России подготовила проект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности, который должен соблюдать баланс интересов потребителей и отельеров, - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что поступает много жалоб от россиян на рост цен на гостиничные услуги в период проведения международных мероприятий.

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