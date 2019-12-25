Электротранспорт не вышел утром на маршруты.

В Керчи подтопило центральные улицы. Об этом рассказали представители региональной администрации. В настоящее время для движения перекрыты улицы Самойленко и Борзенко, Еременко в районе стадиона. С утра 13 августа маршруты городского транспорта не вышли на транспортную линию. В настоящее время значительный уровень воды фиксируется около оптово-розничного рынка, стадиона, рыбоконсервного предприятия "Пролив".

В связи с осадками в Керчи электротранспорт временно на линию не вышел. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Однако в связи с подтоплением улицы Самойленко схема движения маршрутов № 41, № 40, № 19, № 23 изменена. заявление администрации города

Чиновники просят жителей воздержаться от личных поездок на автомобилях. Глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая заметила, что город накрыли две месячные нормы осадков. За месяц обычно в Керчи фиксируется 44 мм, а сейчас - 78 мм. С понедельника в регионе действует штормовое предупреждение.

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