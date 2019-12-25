В Новороссийске ввели режим ЧС

Днем 13 августа в регионе ожидается двухмесячная норма осадков.

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали представители пресс-службы администрации города. Специалисты уточнили, что в ближайшее время в районе ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков.

Сегодня, 13 августа, в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. С 09:00 часов в городе введен режим ЧС. пресс-служба муниципалитета

В городской мэрии заметили, что сейчас в Новороссийские идет дождь. При этом синоптики говорят об усилении ветра. Повышающийся уровень воды в водоемах и реках может подтопить низинные территории. Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь рассказал в собственном Instagram-аккаунте о том, что 13 августа детские сады переведены на работу только до полудня. Также отменены все занятия в других учреждениях дополнительного образования.

Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем.

Фото: Instagram / les_so_glava

