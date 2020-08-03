В России предлагают на счета несовершеннолетних переводить часть НДПИ

Деньгами ребенок сможет воспользоваться после 18 лет.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил правительству России продумать новый механизм для выплат на детей. Об этом сообщает RT.

Петунин предлагает для новорожденных открывать счета и перечислять туда деньги. Этими средствами ребенок сможет воспользоватьс по 18 лет.

В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10 процентов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Максим Петунин, директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив

Он отметил, что таким образом на счету у каждого новорожденного будет около 100 тыс. рублей. По словам Петунина, это поможет стимулировать рождаемость в стране.

Ранее мы писали, что в ПФР назвали причины для прекращения выплаты пенсий.

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