В России предлагают на счета несовершеннолетних переводить часть НДПИ

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил правительству России продумать новый механизм для выплат на детей. Об этом сообщает RT.
Петунин предлагает для новорожденных открывать счета и перечислять туда деньги. Этими средствами ребенок сможет воспользоватьс по 18 лет.
В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10 процентов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Максим Петунин, директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив
Он отметил, что таким образом на счету у каждого новорожденного будет около 100 тыс. рублей. По словам Петунина, это поможет стимулировать рождаемость в стране.
Ранее мы писали, что в ПФР назвали причины для прекращения выплаты пенсий.
Фото: pixabay
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