В ПФР назвали причины для прекращения выплаты пенсий

Начисление пенсии останавливается, если гражданин не получает положенную сумму на протяжении полугода.

Гражданам РФ напомнили о причинах, почему им могут перестать выплачивать пенсию. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Начисление пенсии останавливается, если человек не получает положенную сумму на протяжении полугода. Помимо этого, выплаты отменяются, если россиянин вовремя не подтвердит инвалидность.

Деньги могут потерять и граждане старше 18 лет, которые получают пенсию из-за потери кормильца. Напомним, что для ее получения необходимо своевременно предъявлять документы, подтверждающие факт их обучения по очной форме. Выплаты могут быть продлены до достижения студентом 23 лет.

Следующей причиной приостановки выплат может стать окончание срока действия вида на жительство. Это относится к иностранным гражданам или лицам без гражданства.

В ПФР напомнили, что выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев. За это время гражданин должен предоставить необходимые документы, после чего выплаты возобновятся. Восстановить пенсию можно также в случае отмены решения суда об объявлении россиянина умершим или безвестно отсутствующим.

Ранее на Московской бирже прошел аукцион по размещению 975 млн рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты по ставке 8,05% годовых.

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