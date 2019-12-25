  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ПФР разметил 975 млн рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты
Сегодня, 8:29
122
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

ПФР разметил 975 млн рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты

0 0

Ставка по депозитам составляет 8,05% годовых.

На Московской бирже прошел аукцион по размещению 975 млн рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты по ставке 8,05% годовых. Информация об этом сообщается на сайте ПФР.

Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05% годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что деньги добровольных и обязательных страховых взносов на накопительную пенсию необходимо инвестировать до момента передачи в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании.

Фото: pixabay 

Теги: накопительные пенсии, пфр
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии