Госдума повысила с 2022 года НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли

Изменения вступят в силу с 2022 года.

Госдума России повысила с 2022 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, уголь и калийные соли. Нововведения вступят в законную силу с 2022 года. решение депутаты приняли на пленарном заседании. Ставка НДПИ на руду будет установлена на уровне 4,8% от общемировой стоимости ресурса (по индексу SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options). Также политики уточнили порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края. Ставку будут рассчитывать, исходя из цен на медь, никель, палладий, кобальт, золота и платину (в среднем - 6% от стоимости природных ресурсов).

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней цены по мировому индексу SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options. Калийные соли получили дополнительный коэффициент - 85 рублей на тонну руды.

За счет развития новых инвестиционных проектов, налоговая нагрузка на отрасль сохранится на уровне текущего года. Это произойдет за счет договоров о защите и поощрении капиталовложений.

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Фото: Piter.tv

