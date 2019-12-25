Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов семей с детьми при продаже квартир

Володин рассказал о социальной направленности налогового законопроекта.

Госдума России приняла закон об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль семей с детьми (физических лиц) при продаже квартир. Депутаты приняли документ в окончательном третьем чтении. Изменения будут внесены в Налоговый кодекс. В том числе эти расширяющие права граждан правки связаны с продолжающейся пандемией коронавируса. Политики уточнили, что закон носит социальный характер.

Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь. Не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш. Вячеслав Володин, председатель ГД РФ

Парламентарии установили, что от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения новой жилплощади в целях улучшения условий и качества жизни. При этом на льготу не будет влиять срок, в котором собственность находится у владельцев. Известно, что общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного. А цена купленной квартиры не может по своей кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья на пяти условиях.

Фото: Госдума России

