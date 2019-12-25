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Новак сообщил о проработке ряда антикризисных мер по поддержке нефтяной отрасли
Сегодня, 14:17
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Новак сообщил о проработке ряда антикризисных мер по поддержке нефтяной отрасли

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Вице-премьер РФ рассказал о законопроекте, находящемся на рассмотрении в ГД РФ.

Александр Новак сообщил о проработке ряда антикризисных мер по поддержке нефтяной отрасли. Такой информацией российский вице-премьер поделился с представителями нижней палаты парламента в рамках правительственного часа. Чиновник уточнил, что кабинет министров рассматривает такие решения как расчет НДПИ от фактической стоимости продажи нефти и неучет курсовой разницы при налоговых расчетах.

Ряд предложений: неучет курсовых разниц при расчете налогов, перенос штрафов по модернизации НПЗ, корректировка демпфирующего механизма - законопроект находится в ГД хотел бы попросить его поддержать.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Вице-премьер России также добавил политикам во время выступления, что более 110 компаний отечественного ТЭК вошли в перечень системообразующих предприятий в рамках государственной поддержки правительства на фоне введенных Западом санкций.

Новак: ЕС вынужденно введет нормы потребления топлива из-за дефицита.

Теги: александр новак, антикринисные меры, налоги, ндпи, нефтяная отрасль, нпз, правительственный час, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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