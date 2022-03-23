Новак: ЕС вынужденно введет нормы потребления топлива из-за дефицита

Вице-премьер РФ рассказал о вынужденных мерах Брюсселя по вопросам энергетики.

Российский вице-премьер Александр Новак допустил, что ЕС вынужденно введет нормы потребления топлива из-за дефицита. Альтернативной мерой Брюсселя станет нормирование потребления моторного топлива. Такими сведениями чиновник поделился с представителями Государственной Думы в рамках правительственного часа от 23 марта. Эксперт полагает, что западные антироссийские ограничения могут сказаться на нехватке дизеля в европейском регионе.

Запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года - на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. Нехватка может стать сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил, что проблема дефицита дизельного топлива ухудшается в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии коронавирусной инфекции.

Новак предупредил о коллапсе в случае санкций против нефти и газа из России.

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