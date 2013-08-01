Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли

Российский президент Владимир Путин объявил о повышении НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) для металлургической отрасли. По данным главы государства, налог будет увеличен со следующего года. Такое решение политик огласил во время онлайн-заседания с работниками завода "Цемикс" по производству сухих строительных смесей в Башкирии. Предприятие относится к группе компаний "Ласселсбергер".
С 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности.
Владимир Путин, президент РФ
Путин поручил главе Башкирии решить проблему с обманутыми дольщиками.
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