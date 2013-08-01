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Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли
Сегодня, 8:16
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Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли

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Налог будет увеличен с 2022 года.

Российский президент Владимир Путин объявил о повышении НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) для металлургической отрасли. По данным главы государства, налог будет увеличен со следующего года. Такое решение политик огласил во время онлайн-заседания с работниками завода "Цемикс" по производству сухих строительных смесей в Башкирии. Предприятие относится к группе компаний "Ласселсбергер".

С 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности.

Владимир Путин, президент РФ

Путин поручил главе Башкирии решить проблему с обманутыми дольщиками.

Теги: владимир путин, металлургия, налоги, ндпи
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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