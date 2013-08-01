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Путин поручил главе Башкирии решить проблему с обманутыми дольщиками
Сегодня, 8:01
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Путин поручил главе Башкирии решить проблему с обманутыми дольщиками

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Хабиров пообещал выполнить поручение к 2024 году.

Российский президент Владимир Путин поручил главе Башкирии решить проблему с обманутыми дольщиками. На встрече с главой региона Радием Хабировым политик обратил внимание чиновника на ситуацию, связанную со строительством жилья для местного населения. Он призвал разобраться в этом до 2024 года.

Я полагаю, что к 2024 году мы эту проблему решим. Хотя, я подчеркиваю, это большая, тяжелая проблема.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Губернатор подчеркнул, что над решением проблемы работают представители прокуратуры, ДОМ.РФ. Региональные власти направили туда заявки. На данные цели зарезервировано порядка 7 млрд рублей. Проблемными объектами считаются несколько многоэтажек в Уфе.

Путин назвал Австрию одним из ключевых партнёров России в Европе.

Теги: башкирия, владимир путин, долгострой, обманутые дольщики, радий хабиров, регионы
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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