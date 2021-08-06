Путин назвал Австрию одним из ключевых партнёров России в Европе

В РФ открылся новый завод, принадлежащей австрийской группе компаний Lasselsberger.

Владимир Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России в Европе. По словам главы государства австрийские фирмы давно и уверенно работают на отечественном рынке, а объем накопленных инвестиций составил 6 миллиардов долларов.

В пятницу, 6 августа, глава России присутствовал на церемонии открытия в Абзелиловском районе Башкирии завода "Цемикс", принадлежащего австрийской группе компаний Lasselsberger. В администрации президента сообщили, что работа предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

Во время своей речи Путин добавил, что РФ и продолжит поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков с Австрией и снимать всяческие барьеры для капиталовложений.

Видео: kremlin.ru