В России появятся специалисты по промышленному туризму

Петербург также внесет свой вклад в развитие новой профессии.

В России появится новая профессия – "организатор промышленного туризма". Инициаторами создания этого профессионального стандарта и вида деятельности стали Агентство стратегических инициатив, Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства, а также комитет по развитию туризма Петербурга.

В декабре стартует программа "Открытая промышленность 3.0", которая объединяет создателей индустриального будущего страны и тех, кто развивает туристский потенциал регионов. Обучение новой профессии будет бесплатным и дистанционным, его пройдут 1000 специалистов из разных регионов России.

От Петербурга заявки подали пять предприятий, семь специалистов туротрасли, один колледж и два государственных учреждения.

Ранее сообщалось, что конкурс городской сувенирной продукции объявили в Петербурге.

Фото: Piter.TV