Новые требования к ГОСТу опубликуют в конце 2020 года.

В России появятся приподнятые "зебры" и умные светофоры. Устройства будут оборудованы специальными датчиками движения. Они будут реагировать на пешеходов. Красный сигнал для автомобилистов загорится, если на зебре есть человек. Если пешехода нет, то зеленый свет удерживаться не будет. Об этом сообщили "Известия".

В Минтрансе также планируют внедрить шумовые полосы. Они предназначены для снижения скорости движения автомобилей. Все изменения в российском ГОСТе будут представлены к концу 2020 года. После этого инициативы начнут реализовывать на улицах страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Чеченский волк" Абдылхаисиев ничему не научился после получения условки за стрельбу из машины.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

