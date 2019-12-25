Аппарат создан предприятиями "Ростеха".

В России появятся металлодетекторы, измеряющие температуру тела. Об этом говорится в пресс-релизе государственной корпорации "Ростех". На данный момент известно, что аппараты будут изготовлены на базе концерна "Автоматика". В разработке устройств также участвовало еще одно дочернее предприятие "Ростеха" - "Швабе".

Многофункциональная система призвана повысить безопасность учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, различных организаций и ведомств, а также публичных мероприятий сообщение "Ростеха"

Специалисты отметили, что металлодетектор сочетает в себе две функции одновременно. Он может находить металлические предметы на теле человека, а также измерять его температуру с точностью до 0,3 градуса по Цельсию. Такое устройство сокращает расходы будущих заказчиков и делает систему более компактной и удобной.

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