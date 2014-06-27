В России появятся детские SIM-карты

Максут Шадаев рассказал о том, что родители могут получить доступ к геотрекам детей.

Российское министерство по цифровому развитию вводит детские SIM-карты, которые будут оформляться несовершеннолетними гражданами с согласия родителей. Соответствующее заявление журналистам сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Максут Шадаев, выступая на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Чиновник заметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления на этот процесс или судебного решения.

Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом.. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу. Максут Шадааев, глава Минцифры

Фото и видео: Вконакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт"