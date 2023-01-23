В "белый список" ресурсов Минцифры попросили включить транспортные сайты

Авторы предложения полагают, что реализация данной меры позволит обеспечить устойчивую транспортную доступность и повысить уровень цифровой безопасности граждан при ограничениях сетевой инфраструктуры.

Организация "Общероссийское объединение пассажиров" просит российское министерство по цифровому развитию расширить "белый список" их онлайн-ресурсов, которые будут функционировать при ограничении мобильного интернета, сайтами и мобильными приложениями российских авиа- и железнодорожных перевозчиков, интернет-площадками аренды транспортных средств (электросамокатов, велосипедов) и оплаты проезда (региональные ресурсы). Соответствующее обращение на имя главы профильного ведомства из федерального правительства Максута Шадаева получили журналисты информационного агентства "РИА Новости",

В рамках реализации государственной политики по обеспечению непрерывного доступа граждан к социально значимым интернет-ресурсам, включенным в "белый список", просим рассмотреть возможность дополнения этого списка сайтами и приложениями.... ресурсами, обеспечивающими транспортную доступность и мобильность населения. текст документа

Специалисты объяснили необходимость включения указанных ресурсов в реестр их социальной значимостью и высокой востребованностью у местного населения. По мнению авторов инициативы, такие изменения помогут обеспечить транспортную доступность граждан, выполнение их трудовых и социальных обязательств в условиях ограничения мобильного интернета.

