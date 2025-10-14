На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт"

Доверенный контакт может быть только один, однако у каждого доверенного контакта может быть до пяти доверителей.

На едином портале "Госуслуги" появилась возможность защитить аккаунт с помощью доверенного контакта. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала пресс-служба Министерства по цифровому развитию. Известно, что теперь выбранному человек будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля. Для этой функции подойдет гражданин страны, старше 18 лет. У него должна быть подтвержденная запись на портале, а также предоставлены сведения о паспорте и актуальном мобильном номере для контакта в личном кабинете.

Главное правило защиты учетной записи на "Госуслугах" - никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией "Госуслуг" - возможностью выбрать доверенный контакт. Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль. пресс-служба Минцифры России

Для того, чтобы успешно подключить этот способ защиты, пользователю нужно перейти в раздел "Безопасность" в личном кабинете. Далее следует выбрать опцию "Доверенный контакт". Затем потребуется нажать на кнопку "Добавить" и указать данные доверенного контакта. Речь идет о ФИО и номере телефона, привязанного к "Госуслугам". После этого физическому лицу будет направлено приглашение. Когда доверенный контакт его примет, то соответствующая информация появится в личном кабинете. При восстановлении доступа к аккаунту этот человек первый будет получать SMS-код. Отключить доверенный контакт или, при желании, указать другого человека пользователю можно будет в любой момент через личный кабинет.

Фото и видео: Telegram / Минцифры России