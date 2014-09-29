ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году

Будет создан портал о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями.

Федеральная антимонопольная служба России разрабатывает проекты законов по антимонопольному регулированию в стране, связанное с деятельностью отечественных маркетплейсов. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службф ФАС. В надзорном ведомстве уточнили, что такие мероприятия утверждены ранее Национальным планом развития конкуренции на период с 2026 по 2030 годы. Работа экспертов подразумевает также создание портала, содержащего в сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Ф федеральном правительстве заметили, что данные о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом России, будут применяться для развития рынков товаров, услуг и технологий. Предложения по созданию профильного портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры.

ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов. пресс-служба ФАС

ФАС согласовала цены на второй противоонкологический дженерик.

Фото: Piter.tv