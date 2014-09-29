  1. Главная
ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году
Сегодня, 11:08
ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году

Будет создан портал о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями.

Федеральная антимонопольная служба России разрабатывает проекты законов по антимонопольному регулированию в стране, связанное с деятельностью отечественных маркетплейсов. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службф ФАС. В надзорном ведомстве уточнили, что такие мероприятия  утверждены ранее Национальным планом развития конкуренции на период с 2026 по 2030 годы. Работа экспертов подразумевает также создание портала, содержащего в сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Ф федеральном правительстве заметили, что данные о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом России,  будут применяться для развития рынков товаров, услуг и технологий. Предложения по созданию профильного портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры.

ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов.

пресс-служба ФАС

Фото: Piter.tv

