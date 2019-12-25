ФАС согласовала цены на второй противоонкологический дженерик

Стоимость препарат будет на 50 процентов ниже, чем референтный препарат иностранного производства "Стиварга".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала стоимость второго отечественного противоонкологического дженерика "Регорафениб-Амедарт" в рамках одноименного международного непатентованного наименования. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники надзорного ведомства. Известно, что отпускная цена на препарат является на 50 процентов ниже относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга".

Цены на противоонкологический препарат "Регорафениб-Амедарт" снижены на 50%. Это второй дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования. пресс-служба ФАС России

Известно, что по завершению регистрации цен на второй российский дженерик зарегистрированные цены на первый ("Регорафениб-Промомед") также должны быть снижены. Специалисты из ФАС направят уведомление фармацевтическое производителю. Снижение стоимости на лекарства повысит их доступность для пациента после окончания действия патента на оригинальную продукцию. В медицинских организациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий по бесплатному оказанию помощи.

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении группы ПИК.

Фото: pxhere.com