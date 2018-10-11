До конца года в России установят 10 тысяч биометрических банкоматов

Благодаря данному нововведению в прошлое смогут уйти пластиковые карты, считают эксперты.

Кредитно-финансовые учреждения Российской Федерации купили банкоматы, которые могут распознавать человека по лицу. Не менее 10 тысяч устройств планируется установить до конца текущего года. Об этом сообщила газета "Известия".

Благодаря данному нововведению в прошлое смогут уйти пластиковые карты, считают эксперты. Для того, чтобы воспользоваться услугами такого банкомата, человеку нужно сдать свои биометрические данные, после этого компьютерная копия лица будет привязана к банковскому счету.

Банковские рабочие уверены, что биометрические банкоматы безопаснее традиционных, к тому же, они более экономически выгодны. Так как не будет необходимости выпускать пластиковые карты.

Также в России с 1 июля изменились правила выдачи микрозаймов.

Видео: Piter.TV

YouTube/ The Economist

