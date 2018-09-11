В России с 1 июля изменились правила выдачи микрозаймов

Изменения сделают практическими нерентабельными займы до зарплаты.

C 1 июля в силу вступили новые правила выдачи микрокредитов. Правила разработал Центральный банк(ЦБ) России. Об этом сообщил РБК.

Согласно нововведениям, ежедневная процентная ставка ограничится 1%. Это скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и сделает практическими нерентабельными займы до зарплаты. Также с 1 июля внедряется показатель долговой нагрузки для предотвращения роста закредитованности населения.

Так максимальный размер выплат, которые кредиторы могут требовать с заемщика – двукратный от суммы займа. То есть, если человек взял в займы 10 тысяч рублей, с него не могут потребовать более 30 тысяч рублей.

Также с 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.