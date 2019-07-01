С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов

По новым правилам, все молокосодержащие продукты должны визуально выделяться на фоне других пищевых продуктов.

С 1 июля в России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов. Продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться. Такое решение было принято после выявления большой доли фальсификатов на молочном рынке в 2018 году. Об этом сообщило РИА Новости.

Правительство РФ приняло данное решение в конце января 2019 года. По новым правилам, все молокосодержащие продукты должны визуально выделяться на фоне других пищевых продуктов.

Также на них должна быть размещена информационная надпись "Продукты без заменителя молочного жира".

Эксперты: каждый третий образец молока в Петербурге является подделкой.